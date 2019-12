Familiengottesdienst in der Christuskirche

Am Sonntag, 15. Dezember, um 9.30 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt zu einem adventlichen Familiengottesdienst in die Christuskirche ein. Der Gottesdienst wird von Kindergarten- und Krippenkindern des evangelischen Kindergartens gemeinsam mit den Mitarbeitenden und Pfarrer Heinz Geyer gestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Elternbeirat des Kindergartens die Besucher ein zur Begegnung bei Glühwein, heißem Apfelsaft und Plätzchen auf dem Kirchplatz (bei Regen im Jugendcafé). Der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. red