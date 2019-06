Lichtenfels vor 15 Stunden

Familiengottesdienst für Klein und Groß

Am morgigen Sonntag findet um 9.45 Uhr in der Stadtpfarrkirche ein Familiengottesdienst statt, der als Wortgottesdienst gefeiert wird. Besonders an junge Familien ergeht Einladung. red