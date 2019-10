Ein Familiengottesdienst für Jung und Alt findet am Sonntag, 27. Oktober, in Arnshausen statt. Gemeindereferentin Regina Bühner gestaltet zusammen mit der Jugendgruppe Arnshausen den Wortgottesdienst zum Weltmissionssonntag. Im Anschluss daran gibt es den beliebten Kirchenkaffee. Der Spendenerlös geht dieses Mal an die Hilfsprojekte von "missio", deren Beispielland in diesem Jahr Indien ist. Die Teilnehmer sollen eine eigene Tasse mitbringen. Beginn ist um 8.45 Uhr. Zu beachten ist außerdem, dass in der Nacht zum Sonntag die Uhren auf Winterzeit zurückgestellt werden. sek