Familiengottesdienst: Der barmherzige Vater

Am Sonntag, 31. März, findet um 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst zum Thema "Der barmherzige Vater" in der Pfarrkirche St. Laurentius statt. Dazu ergeht Einladung, insbesondere an alle Familien mit Kindern. Im Anschluss an den Gottesdienst wird im Pfarrheim ein Fastenessen abgehalten. hh