Familienführungen finden weiterhin statt

Im Begleitprogramm zur Sonderausstellung "Die Orkney-Inseln - Schottlands Vorposten zwischen Atlantik und Nordsee" bietet die Biologin Nora Meixner als "Ilva von den Orkneys" freitagnachmittags Familienführungen an. "Ilva" erzählt in der halbstündigen Führung, wie Wikinger gelebt haben und welche Spuren von ihnen heute noch zu finden sind. Ferner erhalten die Besucher einen Einblick in die geheimnisvolle Runen-Schrift Futhark. Zum Abschluss werden in Wikinger-Manier Bienenwachskerzen hergestellt. Die Familienführung findet außerhalb der bayerischen Schulferien freitags ab 15 Uhr statt und dauert 30 Minuten. Der Museumseintritt ist kostenfrei; es wird ein Bastelbeitrag von zwei Euro erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine der Familienführung sind am 17., 24. und 31. Januar, 7., 14. und 21. Februar, am 6., 13., 20. und 27. März sowie am 3. April. Gern kann diese Führung an Wochentagen auch als Kindergeburtstag und für Kindergartengruppen und Grundschulklassen gebucht werden. Für Kindergartengruppen (Anmeldungen unter Telefonnummer 09561/808120) ist der Eintritt frei. red