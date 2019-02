Familienfrühstück in der CoJe

Der Stadtjugendring bietet zusammen mit dem Förderkreis innovatives Spiel ein neues Angebot für Familien in der CoJe an. Bei dem gemeinsamen Familienfrühstück, das in der Regel einmal im Monat jeweils an einem Sonntag angeboten wird, haben Familien die Möglichkeit, in einer entspannten und familienfreundlichen Atmosphäre gemeinsam zu frühstücken. Damit keine Langeweile aufkommt, stehen während des Frühstücks verschiedene Spiele und Beschäftigungsmaterialien zur Verfügung. Nach dem Essen kann gemeinsam gespielt werden. Das erste Frühstücksbüfett findet am Sonntag, 3. März, von 10 bis 13 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Die Frühstücksanmeldung ist ab sofort in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings unter der Telefonnummer 09561/705750 möglich. red