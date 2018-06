Familienfreundliche Behörde

Auf Veränderungen reagiert



red



Das Landratsamt Coburg ist am Mittwoch in Berlin für seine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zum dritten Mal mit dem Zertifikat zum "audit berufundfamilie" ausgezeichnet worden. Das Zertifikat nahm Landrat Michael Busch von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Oliver Schmitz , Geschäftsführer der "berufundfamilie"-Service GmbH, entgegen. Das berichtet die Pressestelle der Behörde.Das Landratsamt zählt damit zu den bundesweit 300 Arbeitgebern, die in diesem Jahr für ihr vorbildliches Handeln in puncto Vereinbarkeit von Beruf und Familie geehrt wurden. Landrat Michael Busch sieht die Erfolge der letzten sieben Jahre: "Wir festigen unsere Unternehmenskultur und sind in der Lage, auf Entwicklungen und Trends - sei es die Veränderung der Beschäftigtenstruktur oder die Herausforderungen des Generationenmanagements oder der Digitalisierung - adäquat zu reagieren und diese im Sinne der Vereinbarkeit zu nutzen." Die Beschäftigten profitieren von passgenauen Arbeitszeitmodellen, einer familienbewussten Personalpolitik, von Führungskräften, die den Dialog suchen, und Maßnahmen, die die Arbeitsorganisation und Gesundheit der Beschäftigten verbessern. "Gerade in einer Zeit, in der die Anforderungen steigen und die Arbeitswelt komplexer und anspruchsvoller wird, braucht es förderliche Bedingungen, damit Berufsalltag und Familienleben gelingt", meint Tanja Bächer-Sürgers, Gleichstellungsbeauftragte und verantwortlich für die Umsetzung des Projektes. Das Landratsamt hat sich laut Mitteilung auch weiterhin für das "audit berufundfamilie" entschieden und setzt damit ein klares Zeichen für Familienfreundlichkeit.