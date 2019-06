Familienfest, Oldtimer und Aiwanger

Der Bayerische Bauernverband im Landkreis Kulmbach lädt am Donnerstag, 27. Juni, um 20 Uhr wieder zum Schirradorfer Bauerntag auf dem Gelände der Firma Nicklas Landtechnik in Schirradorf ein. Gastredner in diesem Jahr ist Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident sowie Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Für die musikalische Umrahmung an diesem Abend sorgt die Modschiedler Blaskapelle.

Programm am Sonntag

Am Sonntag, 30. Juni, ist dann Familiensonntag mit Gottesdienst, Modenschau und Oldtimertreffen. Der Gottesdienst mit dem Wonseeser Posaunenchor und dem Landfrauenchor Kulmbach beginnt um 9.30 Uhr. Anschließend gibt es Mittagessen.

Die traditionelle Oldtimerrundfahrt durch Schirradorf startet um 13 Uhr und ab 14.30 Uhr gibt es Landtechnik, Neu- und Gebrauchtmaschinenschau, eine große Auswahl an Gartengeräten sowie eine Modenschau von "Trachtenmode Russwurm" zu sehen. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg bereit. Für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt. Auf viele Gäste freuen sich der John Deere Fan-Club und die Familie Nicklas. red