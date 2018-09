Familienfest in der Natur

Auf dem Gelände der Umweltschule Schlönz findet am Sonntag, 16. September, von 14 bis 17 Uhr ein Familienfest statt. Die großen und kleinen Besucher dürfen nicht nur Kartoffeln ernten und danach schlemmen, es wartet auch ein buntes Programm auf sie. Dazu gibt es Kuchen und Kaffee. Das Schlönz-Gelände liegt in Schlömen gegenüber des Wanderparkplatzes am Ortsausgang in Richtung Trebgast. red