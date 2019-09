Familienbund der Katholiken informiert

Der Familienbund der Katholiken und die Katholische Elternschaft im Erzbistum Bamberg laden morgen zu einen Informationsabend zur Neuwahl des Diözesanfamilienrats ein. Die Anwesenden erhalten einen Einblick in die ehrenamtliche Tätigkeit der beiden Verbände. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der katholischen Landvolkshochschule Burg Feuerstein. Alle Interessierten sind willkommen. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 0951/5023545 oder per E-Mail an kontakt@familienbund-bamberg.de wird gebeten. red