Familienbeauftragte ist zu Gast

Wie Familie und Beruf vereinbaren? Wo einen Kita-Platz finden? Wie an eine neue Wohnung kommen? Das dürften die wesentlichsten Probleme sein, mit denen sich die Bamberger Familienbeauftragte Caroline Lang beschäftigt. Seit Sommer 2018 ist die 34-Jährige im Amt und damit Ansprechpartnerin für Familien, Kontaktperson zu Fachstellen, Beteiligte an der Arbeit des Familienbeirats und Beraterin für Kommunalpolitik und Stadtverwaltung. Die Frauen der Bamberger Grünen haben Caroline Lang zu Gast beim Grünen Frauen-Salon am kommenden Dienstag, 2. April, um 19 Uhr im Lichtspiel-Kino (Roter Salon), Untere Königstraße 34. Alle interessierten Frauen sind zu dem Gespräch eingeladen. red