Familienausflug zum Ferienende

Der Obst- und Gartenbauverein Weißenbrunn fährt zum Abschluss der Ferien am Samstag, 7.September, mit einem Bus in den Steigerwald zum Baumwipfelpfad. Dieser führt 1150 Meter an den Baumkronen entlang und mündet in einen 42 Meter hohen Turm. Dort gibt es auch einen Spielplatz und einen Streichelzoo. Anschließend geht es weiter zu einer Führung durch das Schloss Weissenstein in Pommersfelden. Abfahrt ist um 8.30 Uhr in Weißenbrunn bei der Raiffeisenbank. Zustieg unterwegs ist möglich. Für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei. Näheres bei H. Fiedler, Telefonnummer 09264/1587. red