Familienausflug mit FSV zum Baumwipfelpfad

Die Ortsgruppe Ebermannstadt des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) lädt am Sonntag, 23. September, um 9 Uhr zu einem Familienausflug zum Baumwipfelpfad Steigerwald bei Ebrach ein.Treffpunkt ist am Oberen Tor in Ebermannstadt. Am Ende des Pfades wartet ein Picknick oder eine Einkehr. Nachmittags ist eine Wanderung zum Steigerwald-Zentrum im Weinort Handthal oder die Besichtigung der Zisterzienser-Klosteranlage in Ebrach vorgesehen. Anmeldungen sind erbeten und bis Samstag, 22. September, unter 09194/725859 oder 09194/4128 möglich. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red