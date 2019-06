Der Obst- und Gartenbauverein Wittershausen bietet am Sonntag, 16. Juni, einen Familienausflug an die Mainschleife an. In Kolitzheim wird ein Rosengarten besichtigt und in Volkach der Quittenpfad. Nach Besuch der Konstitutionssäule in Gaibach klingt der Tag in Zeilitzheim aus. Abfahrt ist um 8 Uhr, die Rückkunft gegen 21 Uhr. Anmeldung bis 9. Juni bei Hans Dünninger, Tel.: 09704/5898, oder bei Bruno Geiger, Tel.: 09704/ 5123. sek