Familien nehmen Auszeit

Weil alles stressiger wird, weil Termine immer mehr werden, weil so vieles organisiert werden muss - wird der Sonntag zur großen Chance. Ein Tag Auszeit. Aber wie gestaltet die Familie ihren Sonntag? Welche Werte sind uns dabei wichtig? Die Schönstattbewegung Bamberg lädt zu diesem Thema am Sonntag, 29. April, von 10 bis 6.30 Uhr zu einem Familientag ins Schönstatt-Zentrum Marienberg ein. Das Referentenehepaar Kathrin und Thomas Völkl stellt Ideen und Kreatives rund um den Sonntag in den Mittelpunkt. Neben einem Impulsreferat gibt es Familienzeit, Zeit zu zweit, Gottesdienst und Kinderprogramm. Anmeldung bis 26. April bei Fam. Ramer, Tel. 0951/73999, familie.ramer@arcor.de. red