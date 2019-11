Herzogenaurach 14.11.2019

Familien musizieren am Sonntag zusammen

Familien musizieren am kommenden Sonntag, 24. November, um 16 Uhr im Saal der Herzogenauracher Musikschule, Am Kirchenplatz 11: ein buntes Familien-Potpourri zum Tag der Hausmusik. Dass dieser auch he...