Familien feiern Gottesdienst in St. Moriz

Unter dem Thema "Wasser des Lebens" wird am Sonntag, 8. Juli, in der Morizkirche wieder Familiengottesdienst gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr - bei schönem Wetter am Kugelbrunnen am Osteingang. Denn am Sonntag dreht sich im Gottesdienst alles ums Thema "Wasser". Der Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Schwarz-Wohlleben wird vom Familiengottesdienst-Team der Morizkirche gestaltet und musikalisch begleitet von Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein und den Singfreunden der Morizgemeinde. Eingeladen sind große, kleine, junge, alte, Menschen mit und ohne Familie, heißt es in der Ankündigung. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Kinder zu einer zum Gottesdienstthema passenden Erlebnisführung eingeladen, die circa 30 Minuten dauern wird. red