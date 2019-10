Familie werden und Paar bleiben

Sobald ein Kind geboren oder als Pflege- oder Adoptivkind in einer Familie aufgenommen wird, wird aus einem Paar eine Familie, Elternschaft entsteht. Die Paarbeziehung wird dabei vor vielerlei Herausforderungen gestellt. Die Verantwortung für das Kind, Schlafentzug, der Einfluss der Herkunftsfamilien und vieles mehr können das gut eingespielte Gefüge gehörig strapazieren. Wie wesentlich der Erhalt oder das Erlangen eines guten Miteinanders ist, damit alle Familienmitglieder in der Kraft bleiben können, und warum eine gut funktionierende Kommunikation und Kooperation der Eltern die Grundlage für eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung ist, macht die Dipl.-Pädagogin Simone Dorn-Ettl unter dem Motto "Familie werden - Paar bleiben" deutlich. Die Veranstaltung der KEB - Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Bamberg findet statt am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Caritas-Beratungshaus, Geyerswörthstraße 2. Infos und Anmeldung bei der KEB unter der Telefonnummer 0951/9230670, per E-Mail an kath.bildung-ba@t-online.de oder familienbildung.keb-bamberg@t-online.de. red