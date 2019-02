Familie Schnabel sorgt mit Spende für fahrbahren Untersatz

Bereits zum fünften Mal richtete die Familie Schnabel (Monika und Jürgen Schnabel sowie Brigitte und Sebastian Schnabel) einen Tag vor Weihnachten ihre Hofweihnacht aus. Bei selbstgemachtem Glühwein und Kartoffelsuppe kamen Freunde und Familie zusammen, um einen gemütlichen Abend miteinander zu verbringen. Wie auch schon in den Jahren zuvor wurde eine Spendenbox aufgestellt, die von den Anwesenden gut gefüllt wurde. Wer nicht dabei sein konnte, ließ es sich nicht nehmen, die Aktion dennoch zu unterstützen. So ist es der Familie Schnabel möglich, eine Spende in Höhe von 400 Euro an die Kindertagesstätte "Marienkäfer" und 400 Euro für die Kindertagesstätte "Sonnenblume" in Heldritt zu überreichen. Beide Einrichtungen wissen auch schon, was sie mit dem Geld anfangen: Die "Marienkäfer" haben sich einen Krippenwagen für die ganz Kleinen zugelegt und auch die Kita "Sonnenblume" möchte die Spende für neue Fahrzeuge nutzen.

"Ein Dankeschön geht an alle Freunde und Bekannten, die diese Aktion schon viele Jahre treu unterstützen. Die Familie Schnabel freut sich jetzt schon auf die Hofweihnacht 2019", heißt es in einer Pressemitteilung. Auch Bürgermeister Tobias Ehrlicher bedankte sich für die Spende. Er freue sich, dass hiervon Fahrzeuge für die Kitas angeschafft werden konnten. red