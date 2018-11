"Jingle-Pelz und Bells-Märtel" - unter diesem Titel findet am Samstag, 24. November, 19.30 Uhr, ein familiärer Adventsabend zum Mitmachen und Mitlachen im Gasthaus Sponsel in Kirchehrenbach statt. Dieser Abend verspricht ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Besinnliche Violinstücke und beswingte Piano-Improvisationen wechseln mit humorvollen Geschichten und schrägem Improvisationstheater. Dabei kann das Publikum durch kreative Zurufe an der Gestaltung von spontanen Szenen mitwirken - oder bei den Weihnachtsklassikern einfach fröhlich mitsingen.

Durch den Abend begleiten "Rauschgold-Anna" Möllers, weitgereiste Solo- und Orchestergeigerin sowie Pädagogin, "Niko-Klaus" Müller, Stegreif-Clown und Mitglied mehrerer Theatergruppen, "Beelze-Budde" Thiem, Pianospieler und Begleiter vieler Theater- und Kabarettkünstler. Einlass: 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt: 18 Euro. Karten unter Telefon 09191/94448. red