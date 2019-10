Familenwallfahrt nach Merlich

Unter dem Motto "Von Merlich aus wird's bergig" steht die herbstliche Familienwallfahrt der katholischen Kirchengemeinde am morgigen Freitag. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 15 Uhr an der Erlacher Kapelle. Zusammen mit Förster Ludwig Winkler aus Woffendorf pilgern die Ausflügler über den Schleizknock, den Weismainer Berg, Kröttenstein und den Sommerrangen nach Kaspauer. Spirituelle Impulse steuert Pastoralreferentin Birgit Janson bei. Um 18 Uhr feiern die Pilger mit dem Weismainer Stadtpfarrer Gerhard Möckel in der Kapelle in Kaspauer die Heilige Messe. Nach der seelisch-geistigen Stärkung haben die Ausflügler gegen 18.30 Uhr Gelegenheit, in "Tinas Landlädla" mit einer Brotzeit etwas für das leibliche Wohl zu tun. Anmeldungen für die Abendeinkehr nimmt Birgit Janson, Telefon 09572/8725040 und E-Mail birgit.janson@erzbistum-bamberg.de, entgegen. red