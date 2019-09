"Faltnrock" eröffnet Musiksaison im "Moritz"

Am Mittwoch, 2. Oktober, eröffnet die Band "Faltnrock" die Livemusiksaison im Café "Moritz" in Lichtenfels. In Erinnerung an die Livemusik-Events im ehemaligen Bahnhofsbistro und im Rahmen von "Summer in the City" in den Sommermonaten am Säumarkt ist es die Fortführung der Livemusiktradition im Winterhalbjahr in Lichtenfels. Fünf erfahrene Vollblutmusiker finden sich zusammen, um der Rockmusik einen neuen Namen zu geben. Dass "Faltnrock" kein Kleidungsstück ist, wird schon nach den ersten Takten schnell klargestellt. Mit minimalistischer Instrumentierung, ohne elektronischen Schnickschnack, aber mit großer Spielfreude und stimmgewaltiger Sängerin wird handgemachter Klassikrock vom Feinsten präsentiert, aber auch Songs, die sonst nur selten zu hören sind. Stücke von Eric Clapton, ZZ-Top, U2, Patty Smith und viele mehr werden nicht einfach nur gecovert, sondern zu neuem Leben erweckt. Die Veranstaltung findet am 2. Oktober von 20 bis 23 Uhr im Café "Moritz" gleich neben dem Rathaus statt. Der Eintritt ist frei. Foto: privat