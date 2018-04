Bamberg 16.04.2018

Faltbootclub lädt zum Flohmarkt ein

Der Faltbootclub läd am Sonntag, 22. April, alle Interessierten zum Gebrauchtboote- und Paddlerflohmarkt von 11 bis 14 Uhr auf das Vereinsgelände des Bamberger Faltboot-Clubs am Weidendamm 150, in Bam...