Falschparker sind das Problem, nicht Baustellen

Zum Artikel "Bürgerentscheid: Anwohner fürchten um nachhaltige Schäden" vom 25. Februar: Mal wieder wurde die Beschwerde aus der Schlesierstraße in Hausen zu einer Baustelle in der Hoschetsiedlung aufgegriffen. Das Problem dort ist aber nicht dieses eine Baustellen-Fahrzeug, das die Straße entgegen der vorhandenen Beschilderung benutzt hat. Zur Blockade des Straßenverkehrs in der Schlesierstraße führen falsch parkende Fahrzeuge!

Es sollte klar sein, dass das Parken auf Gehsteigen und in Fahrtrichtung links nicht erlaubt ist. Genauso wenig ist es erlaubt, wenn durch parkende Autos der Verkehr nicht mehr durchfahren kann.

Wenn nun einmal ein Baustellenfahrzeug unberechtigt in einer Straße parkt oder durchfährt, dann ist das eine Verkehrsordnungswidrigkeit! Dafür sind nicht in erster Linie Bürgermeister, Gemeinderäte und die Verwaltung zuständig.

Falls jemand Schäden an der Straße feststellt, sollte er diese Schäden den Behörden mitteilen.

Ein Foto des Lkws, der verbotenerweise in der Straße geparkt hat, hat der Beschwerdeführer samt amtlichen Fahrzeugkennzeichen online veröffentlicht. Dort war auch die Adresse und Telefonnummer erkennbar. Der Beschwerdeführer wusste sogar, welche Baustelle der Lkw beliefern sollte. Warum hat er nicht dort angerufen oder dies dem Bauherren mitgeteilt? Oder die Polizei angerufen?

Ein einmal falsch fahrender Lkw soll nun das Bauen von anderen verhindern?

Norbert Roth

Hausen