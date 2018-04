Falschgeld aufgetaucht

In den Banken im Landkreis Rhön-Grabfeld und Bad Neustadt sind in letzter Zeit nicht nur falsche Fünfzig-Euro-Scheine, sondern nun auch noch falsche 10-Euro-Scheine aufgetaucht, teilt die Polizei Bad Neustadt am Dienstag mit. Über die Personen, die das Falschgeld in Umlauf bringen, ist noch nichts bekannt, heißt es weiter Polizeibericht. pol