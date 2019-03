Falscher Termin bei der KinderKiste

Leider wurde ein falscher Termin für den Informationsabend in der KinderKiste Diebach veröffentlicht. Die Veranstaltung hat bereits stattgefunden. Am Samstag, 6. April, können Kinder ab 9 Uhr angemeldet werden. Bei Interesse an einem Betreuungsplatz in der KinderKiste melden (Tel.: 09732/2937). sek