Falscher Staatsanwalt untermauert Forderung

Am Freitagmittag meldete sich zunächst eine unbekannte männliche Person bei einem 53-jährigen Lichtenfelser und gab an, ein Rechtspfleger der Stadt Frankfurt am Main zu sein. Im Gespräch erklärte der Unbekannte dem älteren Mann, dass gegen ihn aufgrund eines Glückspiels Forderungen in Höhe von 18 360 Euro erhoben worden seien. Da die Forderung sehr hoch sei, werde sich umgehend ein Staatsanwalt bei ihm melden. Kurz darauf rief ein weiterer unbekannter Mann mit der gleichen Nummer an und behauptete, ein Staatsanwalt zu sein. Er sicherte dem Lichtenfelser zu, dass die Forderungen rechtskräftig seien. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern noch an.