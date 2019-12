Falscher Sieger

Bei dem Aufreger um das A-Bier gibt es am Ende viele Verlierer: der Brauer, der an den Auftrag vielleicht einfach zu naiv herangegangen ist, auf keinen Fall aber etwas Rechtswidriges getan hat; die Kunden, die sich fragen, ob sie in der Brauerei noch richtig sind (aber ja doch!); und die erregte Netzgemeinde, deren Mitglieder ihre Chance auf ein Bauchgeschwür mal wieder deutlich gesteigert haben. Sieger gibt es nur eine(n): die AfD. Sie hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen und darf sich (mal wieder) als Opfer inszenieren. Entlarven muss man die vermeintliche Alternative auf andere Art und Weise. Ansatzpunkte gibt es genug. Einen vermeintlichen Geschäftspartner an den Pranger zu stellen, gehört nicht dazu.