Falscher Name

Bei der Polizeikontrolle eines BMW aus Ludwigsburg auf der A 7 am Mittwochabend konnte sich der Mitfahrer nicht ausweisen. Der von ihm angegebene Name und das Geburtsdatum stimmten nicht. Sein Fingerabdruck zeigte: Es handelte sich um einen 22-jährigen Mann aus Hannover, für den mehrere Fahndungsnotierungen sowie ein Haftbefehl bestanden. Er wurde festgenommen, einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein Strafverfahren wegen falscher Namensangabe wurde eingeleitet. pol