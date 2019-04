Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Das Misstrauen eines Rentners verhinderte, dass er um 200 Euro betrogen wurde. Am Samstagmorgen erhielt der Mann in Burgkunstadt einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Es fände gerade ein Hackerangriff auf das Laptop des Rentners statt. Um das Problem beheben zu können, verlangte der Mann einen Remotezugriff auf den Computer. Das ahnungslose Opfer gab dem Mann sowohl diesen Fernzugriff und alle anderen Zugriffspasswörter. Erst als der angebliche Microsoft-Mitarbeiter für seine Hilfe 200 Euro forderte, die in Gamecards investiert und damit bezahlt werden sollten, wurde der Rentner misstrauisch und verständigte die Polizei. pol