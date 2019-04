Falscher Absender: Verdacht auf Trojaner

Die Geschäftsleitung eines Autohauses zeigte am Freitag bei der Polizei an, dass mehreren Geschäftspartnern sonderbare Links in E-Mails des Autohändlers aufgefallen seien. Die E-Mails wurden aber nicht vom Autohaus versandt. Unbekannte hatten dieses als Absender unbefugt angegeben und Links eingefügt, die wahrscheinlich zu Schadprogrammen führen. Die Mails sehen wie echte Mails der Werkstatt aus. So war unter anderem früherer Schriftverkehr der Adressaten enthalten, so dass unwillkürlich der Eindruck eines echten Schriftverkehrs entstehen musste. Vor einer Welle dieser Art von "Phishing-Mails" wird derzeit bundesweit gewarnt. pol