Falsche Polizisten am Telefon

Der Polizei sind am Dienstag zahlreiche Anrufe angeblicher Polizeibeamter überwiegend in den Landkreisen Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Erlangen-Höchstadt gemeldet worden. Die bislang unbekannten Täter gaben sich am Telefon in mindestens 20 Fällen als Polizeibeamte aus und versuchten, mittels geschickter Gesprächsführung Bargeld sowie Wertgegenstände zu erbeuten. Wie sich jetzt herausstellte, gaben sich die Anrufer zum Teil als Beamte der Polizeiinspektion Herzogenaurach aus und es wurde auch eine Telefonnummer mit Herzogenauracher Vorwahl angezeigt. Bislang reagierten alle Betroffenen laut Pressebericht richtig, beendeten das Telefonat und übergaben keine Wertgegenstände. Aufgrund des hohen Anrufaufkommens warnt das Polizeipräsidium Mittelfranken erneut eindringlich vor der Betrugsmasche. pol