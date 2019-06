Am Mittwochmittag ist an der Autobahnanschlussstelle Schnaittach ein 52-jähriger Autofahrer aus Hamburg mit seinem Mitsubishi kontrolliert. Der aus Nigeria stammende Mann war gerade auf dem Weg nach Hamburg, um das Fahrzeug nach Afrika verschiffen zu lassen. Dafür brachte er dänische Kennzeichen an, die jedoch nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs rechnen.