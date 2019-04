Falsche Kennzeichen am Auto

Am Montagvormittag hat im Rahmen eines Entstempelungsersuchens eine Polizeistreife festgestellt, dass der zu entstempelnde Mitsubishi ohne Kennzeichen auf Privatgrund an der Wohnadresse des Betroffenen in Gräfenberg stand. Da aus früheren Ermittlungen bekannt war, dass der Fahrzeughalter in Eckental-Brand arbeitet, wurde die Arbeitsstelle aufgesucht. Hier wurden in der Orchideenstraße die Kennzeichen an einem Ford Mondeo festgestellt. Die Autokennzeichen wurden sichergestellt und gegen den Mann eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs erstattet. pol