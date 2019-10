Am Mittwoch wurde einer 68-jährigen Frau von Unbekannten per Telefon ein Gewinn über 38 000 Euro verkündet. Bevor der Gewinn übergeben werden könne, sollte die Dame allerdings Aktivierungscodes von Zahlungskarten im Wert von 900 Euro übermitteln, so der Anrufer. Statt die Codes per Telefon durchzugeben, verständigte die Frau die Polizei. pol