Falsche Gewinnversprechen locken - Kripo warnt vor Trickbetrügern

In den vergangenen Tagen waren Trickbetrüger wieder aktiv und haben laut einer Pressemitteilung der Kriminalpolizei Schweinfurt eine 26-Jährige aus Würzburg um 900 Euro gebracht. Die Geschädigte hatte das Geld mit Zahlungskarten an die Täter übermittelt, um einen angeblichen Geldgewinn zu erhalten. Es ist mit weiteren Fällen zu rechnen und die unterfränkische Polizei rät dazu, solche Telefonate sofort abzubrechen.

Am Donnerstag und Freitag hatte die Frau aus einem Würzburger Stadtteil mehrfach Anrufe von einer Unbekannten erhalten. Die Anruferin teilte der Geschädigten freudig mit, sie habe rund 30 000 Euro gewonnen und müsse, um den Gewinn zu erhalten, lediglich 900 Euro "Gebühren" an einen Juristen zahlen. Sie tat dies mit sogenannten Steam-Karten und verständigte erst als der versprochene Gewinn nicht ausgezahlt wurde schließlich die Würzburger Kriminalpolizei.

Auch ein 62 Jahre alter Mann aus der Region hatte am Freitag Anzeige bei der Polizei erstattet. Er hatte ebenfalls Mitte der Woche Betrüger am Telefon, die ihm einen Gewinn von rund 50 000 Euro in Aussicht stellten. Als die Unbekannten ihn aufforderten, 900 Euro mit einem Online-Bezahlsystem vorzustrecken, durchschaute der Mann den Schwindel und beendete den Kontakt.

"Die Betrüger werden sicherlich weiterhin aktiv bleiben", heißt es von der unterfränkischen Polizei. Sie rät deshalb zu großem Misstrauen, sobald jemand aufgefordert wird, Geldbeträge zu bezahlen, um einen angeblichen Gewinn zu erhalten. Im Zweifelsfall sei die Polizei jederzeit für die Bürger da und berate sie gerne. red