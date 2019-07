Falsche Entscheidung

Zum Aus für den "Sonntags-Frühschoppen" wird uns geschrieben: Als Gründungsmitglied und Administratorin der Facebook-Fangruppe "Fans vom Sonntagsfrühschoppen mit unserem Rainer Ludwig" ist es mir eine Herzensangelegenheit, diesen Brief zu schreiben. Mit der letzten Sendung am 30. Juni wurde uns von den Verantwortlichen von Radio Plassenburg ein großes Stück Lebensfreude und Lebensqualität genommen. 30 Jahre gehörte unser geliebter Frühschoppen zu unserem Leben, wie die Luft zum Atmen und das tägliche Brot. Die ganze Woche haben wir uns auf die vier Stunden am Sonntag gefreut. Ob Trauer, Kummer oder Schmerz, alles war leichter zu ertragen, wenn am Sonntag um 9 Uhr die unverkennbare Stimme unseres Rainer Ludwig erklang.

Die schönsten Schlager, volkstümliche Hits und Evergreens, aber auch Künstler aus unserer Region, werden nun nicht mehr in unserem Heimatradio zu hören sein. Unser Frühschoppen wurde auf vielen Geburtstagen, Familienfeiern, Clubtreffen und sogar im Krankenhaus gerne gehört. Der Frühschoppen hatte, was für einen Lokalsender völlig ungewöhnlich ist, Fans via Internet in ganz Deutschland und sogar im Ausland. Das alles wird nun ins Lächerliche gezogen und von den Verantwortlichen ignoriert.

Das macht mich sehr traurig und wütend. Und ich spreche nicht nur von den Hörern 60+. Ich kenne sehr viele junge Fans dieser Frühschoppen. Es ist für mich unfassbar und nicht nachvollziehbar, das Aushängeschild von Radio Plassenburg mit an den Haaren herbeigezogenen Gründen abzusetzen. Sehr seltsam, dass man Erfolgreiches in die Tonne stampft. Echte Größe wäre es, wenn die Geschäftsleitung ihren Fehler einsehen und ihre Entscheidung revidieren würde. Sonja Thamm

Marktleugast

im Namen der Frauengruppe