Falsche Blinker am Auto

Der Polizei ist am Sonntagnachmittag ein VW Golf in der Römershager Straße aufgefallen, dessen Beleuchtungseinrichtung nicht vorschriftsmäßig war. An dem Pkw waren falsche Frontblinker verbaut, die dauerhaft leuchteten. Da das Fahrzeug so nicht der Betriebserlaubnis entsprach, kommen nun auf den 22-jährigen Fahrzeugführer ein empfindliches Bußgeld und Punkte in Flensburg zu. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt, teilt die Polizei Bad Brückenau mit. pol