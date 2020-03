Falsche Annahme führt zu Crash bei Baiersdorf

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend bei Baiersdorf ereignet. Gegen 17 Uhr fuhr ein 35 Jahre alter Kraftfahrer aus Coburg die Kreisstraße ERH 29 in Richtung Baiersdorf. An der Einmündung zur Kreisstraße ERH 5 war er aufgrund des Verkehrszeichens "Vorfahrt achten" wartepflichtig. Zur selben Zeit fuhr ein 52 Jahre alter Autofahrer aus Effeltrich die ERH 5 aus Baiersdorf kommend in Richtung Hagenau. Er wollte die Einmündung zur ERH 29 geradeaus passieren. Der wartepflichtige Verkehrsteilnehmer ging fälschlicherweise davon aus, dass das andere Fahrzeug nach rechts in die ERH 29 abbiegen wollte, und fuhr deshalb an. Dadurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im vorderen Bereich, wodurch Sachschaden von circa 7500 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Land hebt hervor, dass eine unbeteiligte Zeugin des Verkehrsunfalls unaufgefordert angehalten hatte und bis zum Eintreffen der Polizei und der Aufnahme ihrer Personalien vor Ort verweilte.