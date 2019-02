Fallrohr mit Beulen, Fassade mit Ruß

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten zwischen 14. und 19. Februar das Fallrohr einer Dachrinne an der Lagerhalle der Gemeinde in der Straße Am Katzogel. Das Fallrohr war zerbeult, außerdem wurde die Hausfassade mit Ruß beschmiert. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.