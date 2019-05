Fallen und Strategien

Das Netzwerk Frauen für Frauen holt zu einem spannenden Thema ein Referentenpaar nach Coburg. In ihrem Vortrag richten Bärbel und Sebastian Rockstroh, Autoren und Coaches, den Blick auf die Berufswelt aus einer 360-Grad-Perspektive. Sie erklären, was Männer Frauen nicht erzählen und kein Karriereratgeber verrät: "Jungs-Regeln", Frauenfallen, clevere Strategien und die ungeschriebenen Gesetze der männlich geprägten Geschäftswelt. Der Vortrag findet am Montag, 6. Mai, um 19 Uhr im Kino Utopolis statt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Touristinfo und im Bürgerservice im Landratsamt oder an der Abendkasse. red