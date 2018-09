Falken zieht es nach Tambach

Die Wanderfalken Wickendorf/Teuschnitz unternehmen am kommenden Sonntag, 9. September, einen Ausflug in den Wildpark Schloss Tambach im Landkreis Coburg. Der Wildpark Schloss Tambach ist die wunderschöne und einmalige Kombination aus Wildtier-, Greifvogel- und englischem Schlosspark. Abfahrt ist um 9 Uhr am Wanderfalkenheim in Fahrgemeinschaften. Eine Einkehr ist geplant. Die Einladung dazu ergeht auch an alle Nichtmitglieder. red