"Fake News - Nichts ist, wie es scheint!"

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten das Tagesseminar "Nichts ist, wie es scheint!" am Samstag, 30. März, von 10 bis 16 Uhr an. Krimkrieg, Syrien 9/11: Ist alles doch anders, als es scheint? Sowohl Verschwörungstheorien als auch echte Verschwörungen hat es in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben. Wieso aber haben jene, die hinter allem eine Verschwörung wittern, einen solchen Zulauf? Es gibt die abstrusesten Theorien: Die Welt wird von Echsen regiert, auf dem Südpol befindet sich irgendwo der Eingang in die Arier-Welt und auf dem Mars betreibt die NASA einen Kindersklavenring. Was sind eigentlich Verschwörungstheorien? Wieso sind sie so attraktiv? Und wann werden sie gefährlich? Die Seminarleitung hat Dr. Hans Markus Horst, Beauftragter für Weltanschauungsfragen im Erzbistum Bamberg. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Dienstag, 19. März, unter Telefon 09571/926-0, per E-Mail info@14hl.de oder Internet www.14hl.de. red