Fairness und Teamgeist

Die Grund- und Mittelschule Untersiemau hatte zum 1. Sommer-Cup eingeladen. Zehn Schülermannschaften aus neun Mittelschulen des Schulamtsbezirks Coburg waren der Einladung gefolgt. Sie kamen samt Lehrern und Mitschülern mit Bussen an. Bei heißem Sommerwetter und ausgelassener Stimmung rollte der Ball in zwei Gruppen, und es wurde auf zwei Plätzen in jeweils zwölfminütigen Fußballmatches eifrig um die Platzierungen im Modus "Jeder gegen jeden" gespielt. Zustandegekommen war das Turnier deshalb, weil beim Hallenturnier vergangenen Winter in der HUK-Arena gerade die fußballbegeisterten 7. und 8. Klassen aufgrund der hohen Teilnehmerzahl nicht mehr dabeisein konnten. Dank der Organisation des Sportbeauftragten des Schulamtsbezirks Coburg, Timo Fuchs, der gleichzeitig mit der Mittelschule Sonnefeld gekommen war, und dem Sportbeauftragten der Mittelschule Untersiemau, Manuel Aumüller, kamen nun auch endlich die Siebt- und Achtklässler zum Zug. Die zweite Mannschaft der Mittelschule Seßlach ging als Sieger vom Platz, Rödental belegte den 2. Platz, der Gastgeber Untersiemau schaffte es auf den 3. Platz. Ebenfalls unter den Anwesenden befand sich die zuständige Schulrätin des Schulamtsbezirks, Karina Kräußlein-Leib, die schließlich den ausgepowerten, aber zufriedenen Schülern den Siegerpokal überreichte. red