"Fairer Handel" steht im Mittelpunkt

Der Eine-Welt-Aktionskreis des SBR Obere Pfarre/Dom veranstaltet am heutigen Dienstag einen Abend zum Thema "Fairer Handel". Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Urban. An dem Abend soll es darum gehen, das Konsumverhalten genauer zu betrachten: Was können wir mit unserem bewussten Einkauf bewirken? Wo gibt es Grenzen? Kann man wirklich glauben, dass ein höherer Preis zum Beispiel für Kaffee auch die Kaffeebauern besser leben lässt? Außerdem wird es eine kleine Auswahl fair gehandelter Produkte zum Verkosten geben. red