Fairer Handel in Eggolsheim

Der Markt Eggolsheim macht sich "fair for future" und möchte damit den Weg zu einer fairen Gemeinde gehen. Die Gemeinde ist in Sachen Nachhaltigkeit, Ökologie und Klimaschutz bereits in vielen Bereichen vorbildlich unterwegs und lädt zu einer Auftaktveranstaltung am Freitag, 24. Januar, ab 18.30 Uhr in den "Faulenzer" ein. Dort erhalten Interessenten die Möglichkeit, von Andreas Schneider (Referent des Dachverbandes Transfair) einen Überblick über die Kampagne "Fairtrade Towns" zu erhalten. Außerdem können sie in einem "Rundumfair-Parcours" viele nachhaltige Themen erkunden. red