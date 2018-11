Fairen Handel bekannt machen

Der Steuerkreis "Faire Stadt" lädt ein zum Vortrag ein "Faire Beschaffung in unserer Kommune: global denken und lokal handeln" am Montag, 26. November. Seit September 2014 ist Kronach Fair-Trade-Stadt und hat sich bereits zweimal erfolgreich neu dafür zertifizieren können. In den vergangenen Jahren wurden vom Aktionsteam Veranstaltungen durchgeführt, um die Idee des Fairen Handels weiteren Kreisen bekannt zu machen. So wurde der Film "The true cost - der wahre Preis der Mode" im Februar circa 400 Schülern sowie auch Erwachsenen gezeigt und damit die unsozialen Bedingungen der Beschäftigten in den Nähereien Asiens klar gemacht. Nun gilt es, einen weiteren wichtigen Schritt zu tun. Frank Braun, Referent des Eine-Welt-Netzwerkes am Caritas-Pirckheimerhaus in Nürnberg, wird Möglichkeiten aufzeigen und Beispiele benennen. Beginn ist um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Nikolaus-Zitterstraße. red