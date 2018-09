Faire Woche startet

Vom 16. bis 30. September haben Verbraucher wieder Gelegenheit, den Fairen Handel zu unterstützten. Weltläden, Aktionsgruppen, Schulen, kirchliche Initiativen, Supermärkte, Gastronomiebetriebe und viele weitere Akteure laden zu kulturellen und kulinarischen Veranstaltungen ein. Die Woche steht unter dem Motto "Gemeinsam für ein gutes Klima!".

Auch der Weltladen in Hammelburg macht mit und lädt zu einem Vortrag des Handelspartners Dr. Arno Wielgoss von Peru Puro über "Ökologie und Fairness in der Kakaowertschöpfungskette" ein. Nach dem Vortrag am Mittwoch, 19. September, um 19 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in Hammelburg, Oskar-Röll-Platz, findet eine Verkostung der Kakaoprodukte von Peru Puro statt.

Dr. Wielgoss ist Gründungsmitglied des in Nüdlingen ansässigen gemeinnützigen Vereins "Frederic-Hilfe für Peru" und entwickelt für diesen alle Projekte in ökologischer Landwirtschaft, Biodiversitäts- und Regenwaldschutz im Urubambatal (Peru). Zusammen mit Kleinbauern arbeitet er daran, den Anbau von Kakao nachhaltiger und ökologischer zu machen und die Qualität des Kakaos stetig zu verbessern. Dafür ist er jedes Jahr mehrere Wochen direkt vor Ort. Mit der Gründung der Peru Puro GmbH konnte er den Kakaobauern einen direkten Zugang zum europäischen Markt ermöglichen. Der Faire Handel bemüht sich mit konkreten Maßnahmen, dem Klimawandel entgegenzutreten. Weitere Info gibt es im Weltladen, Tel.: 09732/785 833. red