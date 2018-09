Faire Woche im Weltladen

"Gemeinsam für ein gutes Klima" lautet das Motto der "Fairen Woche" in diesem Jahr, das deutschlandweit in der zweiten Septemberwoche stattfindet. Es ist die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Der Weltladen Bad Kissingen beteiligt sich an der "Fairen Woche" mit einem "Fairen Frühstück" am Samstag, 15. September, ab 9.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Salinenstr. 2. Die Besucher genießen beim "Fairen Frühstück" fair gehandelte Produkte und erfahren, was der Faire Handel zur Klimagerechtigkeit beitragen kann. Auch die Produzenten des Fairen Handels haben mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen. Der Faire Handel unterstützt seine Partner unter anderem mit Beratung bei der Umstellung auf klimaschonende und -angepasste Bewirtschaftung und mit finanzieller Unterstützung für Aufforstungsmaßnahmen. Aber auch die stärkere Unterstützung von Kleinproduzenten ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit. red