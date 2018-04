Fair-ein: Klein, aber aktiv

Der Kulmbacher "Fair-ein" kann auch in Zukunft auf eine bewährte Führungsmannschaft setzen. Bei der Hauptversammlung wurde das Vorstandsteam einstimmig im Amt bestätigt. Vorsitzende bleibt Dorothee Frey, ihre Stellvertreterin ist weiterhin Brigitte Wolpert. Dem Vorstand gehören außerdem Birgit Igler, Marion Meyer und Sibylle Pohl an. Kassiererin bleibt Heike Rahn. Kassenprüfer sind Renate Popp und Gunter Heckel.

In ihrem Rückblick hatte Dorothee Frey über eine Reihe von Projekten berichtet, darunter unter anderem ein Konzert mit dem Melkendorfer Chor vor dem Welt-Laden in der Kulmbacher Langgasse und ein Benefiz-Konzert mit dem Main Line Gospel Chor in der Kirche St. Hedwig.

Insgesamt habe man bei Veranstaltungen des "Fair-eins", der derzeit 42 Mitglieder zählt, 800 Euro gesammelt, mit denen man diverse Projekte unterstützt habe.

Auf großes Interesse stieß bei den Teilnehmern der Hauptversammlung ein Bildervortrag von Vertreterinnen der Organisation "pro-A-kids", einer in Bayreuth ansässigen Initiative zur Förderung von Bildungseinrichtungen in Kenia. Mit Spendengeldern hat der Verein im Dorf Kongoni eine Vorschule errichtet, die mittlerweile eine großzügige Küche und hygienische Toilettenanlagen erhalten hat. Circa 80 Kinder werden dort auf den Besuch der Grundschule vorbereitet und erhalten regelmäßig warme Mahlzeiten.

Auch dieses Projekt hat der "Fair-ein" in der Vergangenheit unterstützt. red